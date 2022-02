Il miglior compagno di squadra? Il proprio partner. Dagli psicologi di EpiCura 5 consigli per rafforzare coesione e affiatamento della coppia

Dall’esperienza degli psicologi del primo poliambulatorio digitale in Italia i giusti suggerimenti per trasformare la coppia in un vero e proprio team vincente

Sentiamo spesso parlare dell’importanza del team nello sport, per il successo di un’azienda o per la riuscita di un progetto di ricerca. Ma quanto è importante lo spirito di squadra nel rapporto di coppia? La vita frenetica di tutti i giorni tra interminabili giornate lavorative, la gestione della casa e dei figli e il poco tempo libero, spesso mette a dura prova la relazione. La soluzione? Vedere il nostro partner come il migliore compagno di squadra che gareggia con noi contro le difficoltà della vita, in grado di supportarci, rassicurarci, ma soprattutto, regalarci momenti di spensieratezza e svago. Dall’esperienza degli psicologi di EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia che grazie ad un network di 900 professionisti certificati porta nelle 10 principali città italiane (Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Brescia, Genova, Catania e Verona) servizi sanitari e socio-assistenziali a domicilio o in videoconsulto, 5 semplici consigli per trasformare la coppia in un vero e proprio team vincente.



1. Condividi gli schemi di gioco

Mantenere una comunicazione autentica, che parta dal proprio vissuto ed esprima le proprie intenzioni, per unire le forze nella realizzazione dello stesso progetto di gioco e di vita. Darsi sempre il permesso di verbalizzare le proprie emozioni e di formulare con chiarezza le proprie richieste, così da favorire una condivisione efficace e utile per entrambi i giocatori.



2. Allenamento in squadra e allenamenti individuali

Ritrovarsi in attività di coppia che, insieme alla collaborazione negli impegni della quotidianità, includano occasioni per condividere passioni, rafforzare elementi di vulnerabilità e valorizzare i punti di forza della squadra. Ritagliare dalle rispettive agende uno spazio in cui vivere in maniera esclusiva la presenza del proprio partner è tanto importante quanto coltivare i propri interessi individualmente, così da riportare all’interno della squadra una rinnovata energia.



3. Il tempo del recupero

L’impegno genera fatica, è fisiologico attraversare dei periodi di maggiore stanchezza ed è necessario riservare un tempo adeguato al riposo, inteso come recupero delle energie fisiche e delle risorse mentali. Il valore della squadra non sta solo nella possibilità di ricoprire ruoli diversi per perseguire un fine comune ma anche nell’occasione di vivere uno scambio in cui ci si attivi per supportare e ci si senta supportati.



4. L’allenatore e il fisioterapista

Ogni squadra vincente necessita della guida di un allenatore più esperto, capace di mettere le proprie competenze al servizio dei giocatori. Ogni sportivo di successo viene seguito e supportato da un fisioterapista che individui le sue fragilità e favorisca una preparazione atletica efficace. Così come ogni coppia può richiedere il supporto di un professionista per migliorare il gioco di squadra.



5.Festeggia dopo ogni partita

Concedersi la possibilità di ritrovarsi dopo ogni evento importante nella vita di coppia per poter celebrare insieme l’impegno condiviso, a prescindere dal risultato. Soffermarsi non solo nel notare cosa può essere migliorato ma soprattutto nell’evidenziare cosa ha funzionato, complimentandosi l’uno con l’altro per lo speciale contributo apportato al gioco. Il solo fatto di essere una squadra merita una festa!