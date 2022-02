Banca Generali prepara una nuova fase di crescita puntando sui propri elementi distintivi: professionalità dei Consulenti, innovazione e sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato oggi le linee guida del piano strategico e finanziario 2022-2024. L’amministratore delegato e direttore generale, Gian Maria Mossa, ha dichiarato: “Ci prepariamo ad una nuova fase di forte crescita per la nostra banca valorizzando i nostri punti di forza: qualità dei professionisti, cultura orientata all’innovazione e impegno nella sostenibilità. La strategia, che mira al raggiungimento di ambiziosi target, si fonda su tre pilastri: il primo punta ad avvicinare ulteriormente la Banca ai nostri professionisti ed ai nostri Clienti, grazie all’evoluzione dell’offerta e del modello di servizio e a un crescente supporto alla rete. Il secondo, si fonda sulla costruzione di una Banca data driven, digitale e aperta. Infine, il terzo pilastro intende rafforzare il posizionamento nell’ambito della sostenibilità, diventando il punto di riferimento su tematiche ESG per tutti i nostri stakeholder. E’ un piano che mette al centro le nostre persone, cuore della nostra azienda ed elemento differenziante nel mercato. La storia di straordinario successo di Banca Generali è stata scritta da tutte le sue persone, le stesse che con rinnovati entusiasmo, passione e motivazione, parteciperanno a queste nuove sfide orientate ad una crescita sostenibile”. La visione strategica del piano 2022-2024 Banca Generali nel 2021 ha superato i principali obiettivi che si era data nell’ambito del piano triennale 2019-2021, rafforzando ulteriormente il proprio track-record di crescita, redditività e remunerazione degli azionisti. Con queste premesse la società presenta il nuovo piano per scandire una nuova fase di sviluppo in tutte le voci di business e di relazione con gli stakeholders. L’ambizione strategica è quella di essere gli interlocutori qualificati per un numero sempre più ampio di famiglie, potendo contare sulle competenze uniche dei propri Consulenti Finanziari, affiancati da un innovativo approccio al digitale, e su un modello di business scalabile. Per Banca Generali si aprono dunque nuove prospettive di crescita in virtù di un target di clientela ampliato, raggiungibile con un’offerta e con soluzioni maggiormente personalizzate, caratterizzate da un servizio reso ancor più efficace ed efficiente dal binomio Consulente-tecnologia. Il piano è fortemente radicato sui tre Pillar Strategici attorno ai quali è costruita la Vision della Banca, ovvero ‘Essere la Prima Banca Private, Unica per Valore del Servizio, Innovazione e Sostenibilità’. Nel dettaglio gli obiettivi sono

Aumento del target di mercato potenziale. Avvicinare e accompagnare nuovi segmenti di clientela al mondo della consulenza e alla propria gamma di soluzioni grazie ad un’offerta sempre più personalizzata e a modelli di servizio scalabili dai propri Consulenti Finanziari.

– Data Driven Bank. Forti del nostro modello in ‘Open banking’ si punta ad espandere l’ecosistema di piattaforme e strumenti digitali per creare una rosa di soluzioni ancor più a misura dei bisogni dei Consulenti Finanziari e dei Clienti. La valorizzazione del dato e le sue modalità di elaborazione diventano cruciali per generare nuove opportunità di crescita nel servizio, nella relazione di fiducia, e nello sviluppo territoriale.

– Sostenibilità verso gli stakeholders. Partendo dalla trasparenza, efficienza e qualità del servizio si punta a far crescere l’approccio sostenibile fissando nuovi ambiziosi target. Il tutto, nel rispetto dell’ambiente e delle persone, perseguendo l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholders.

Il piano 2022-2024 prefigura uno sviluppo significativo della Banca, in continuità con la sua storia e il suo track record, puntando ai seguenti obiettivi:

– Rafforzare la crescita profittevole (Profitable Growth);

– Crescita dell’utile ricorrente pari a 10-15% CAGR nel 2022-2024;

– Distinguersi nella remunerazione degli azionisti (Remunerative Growth) – Dividendi cumulati pari a €7,5-8,5 per azione nel periodo 2022-2025 (cash view);

Gli obiettivi – pur ambiziosi – risultano alla portata dalla Banca alla luce delle opportunità offerte dal settore, che ha saputo superare brillantemente le difficoltà imposte dalla pandemia e ha ora davanti a sé un contesto avviato ad una progressiva normalizzazione. La nuova strategia consente un’evoluzione del modello di business che, partendo sempre dal ruolo centrale e prioritario del Consulente Finanziario, riesce ad abbinare ulteriori proposte di servizio che fanno leva sulla tecnologia e possono avvantaggiarsi di una proposizione maggiormente integrata dei principi ESG ad ogni livello della Banca, dalla governance, alla gestione, fino agli investimenti e ai prodotti. Banca Generali ha costruito un percorso unico nell’ultimo decennio, con un track-record solido ed esemplare per crescita. Il successo riflette l’insieme di scelte strategiche, come il riposizionamento sul segmento private e la riorganizzazione della rete. A questi si aggiungono elementi distintivi quali: la forza del brand, le sinergie derivanti dall’appartenenza al Gruppo Generali e la coesione di una squadra di persone che condivide gli stessi valori e la stessa determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi. L’insieme di questi ingredienti rinnova la fiducia della Banca verso i nuovi traguardi del piano 2022-2024 che prefigurano una nuova fase di forte espansione.