San Valentino: Vodafone regala giga illimitati e il grande intrattenimento Netflix

Il 14 e il 15 febbraio, in occasione di San Valentino, Vodafone (nella foto, l’a. d. per l’Italia Aldo Bisio) regalerà Giga Illimitati ai suoi clienti mobile, anche a coloro che possiedono una partita IVA. I Giga si attiveranno in automatico e si disattiveranno al termine dalla seconda giornata. Inoltre, accedendo all’App My Vodafone e My Vodafone Business, saranno disponibili ulteriori sorprese.

Tutti i clienti consumer che possiedono l’offerta Vodafone Infinito avranno la possibilità, dal 16 al 22 febbraio, di ricevere in regalo 3 mesi del grande intrattenimento Netflix (Piano Standard). La promozione è valida sia per i nuovi clienti che per chi dispone già di un abbonamento Netflix, senza dover quindi rinunciare al proprio account. L’offerta è disponibile per tutti coloro che non abbiano già sottoscritto un pacchetto di servizi che include il servizio Netflix.

Per raccontare le offerte riservate ai propri clienti nel mese di febbraio, Vodafone è on air con una campagna TV con 3 diversi spot, che vedono il protagonista e testimonial Alessandro Cattelan all’interno di un ascensore: ad ogni piano le porte si aprono presentando i diversi regali per i clienti Vodafone. Nel primo spot, Cattelan ed una ragazza vengono sommersi da una grande quantità di pacchi regalo: sono i Giga illimitati per i clienti mobile. E per la ragazza, che è una cliente Vodafone Infinito, in regalo c’è “l’infinito mondo di Netflix”.

Chiude lo spot l’arrivo delle guardie di Squid Game, protagonisti di una delle serie TV più iconiche ed acclamate di Netflix.