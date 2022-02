Theramex rafforza il suo impegno nei confronti delle donne nella Giornata internazionale dei diritti della donna

• Ci siamo uniti ad organizzazioni straordinarie per celebrare questa giornata speciale

• Le nostre campagne ci consentono di lavorare con più impegno che mai per migliorare la vita delle donne

• Comunicazione interna e campagne sono una parte vitale del supporto delle donne

La Giornata internazionale dei diritti delle donne è una data importante nel calendario per riconoscere e celebrare i contributi delle donne di tutto il mondo in ambito sociale, economico, culturale, politico e scientifico e molto altro ancora. Per Theramex, ogni giorno è una Giornata internazionale dei diritti della donna, perché il nostro unico scopo è la salute della donna. Anche se celebriamo questo giorno speciale, non c’è tempo per fermarsi o rallentare le nostre attività, perché sono tante le sfide da affrontare per un mondo più giusto e solidale.

