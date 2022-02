I resti della guerra: la grande battaglia navale di Alalia

La sabbia nasconde ancora i resti della sanguinosa battaglia di Alalia, la prima grande avvenuta in mare davanti alle coste della Corsica.



I ricordi di questa grande battaglia sono frammentati nelle parole di Erodoto, che raccontò del grande scontro avvenuto tra Focei, coloni greci insediati sull’isola, e Etruschi e Cartaginesi, fino a quel tempo sovrani dei mari.



Massimo Osanna, direttore generale dei Musei e direttore avocante del Parco Archeologico di Paestum e Velia, ha raccontato delle recenti scoperte avvenute durante le campagne di scavo nell’antica Alalia.

Queste hanno portato alla luce diversi reperti: una struttura rettangolare risalente al VI secolo a.C, di notevoli dimensioni, al cui interno sono state trovati oggetti, forse offerte sacre alla dea Athena.



Tra gli oggetti ritrovati spiccano le armi, in bronzo e ferro, e due elmi in perfetto stato di conservazione.



Lo scontro, racconta Erodoto, fu vinto dai Focei, che dati i resti da poco rinvenuti, potrebbero aver offerto gli equipaggiamenti strappati ai nemici in offerta alla dea Athena.

Sono molte le storie che l’archeologia può raccontare, sepolte nelle sabbie e immerse nei nostri mari, e il passaggio delle civiltà di un tempo continuano a intonare antiche canzoni di eroi e battaglie, ricordi trasformati in resti che hanno segnato le fondamenta della nostra storia.

È fondamentale non perdere la cultura del nostro paese, e investire sugli studiosi e i ricercatori che da anni si impegnano nel fare luce sui dettagli che hanno costituito il nostro passato.