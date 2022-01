Roma, il 17 febbraio sarà tempo della presentazione del libro di memorie di Guglielmo Marconi. Cesare Lanza coordinerà l’incontro

Il 17 febbraio alle ore 16,00 ci sarà a Roma, la presentazione del libro di memorie di Guglielmo Marconi (Memorie 1895 – 1899, Pendagron). L’incontro si terrà nella Sala Marconi della Radio Vaticana sita in Piazza Pia, 3. A introdurre il simposio, il curatore del libro Gabriele Falciasecca, socio del Quadrato della Radio. Il simposio vivrà delle eminenti presenze intellettuali di Giovanni Corazza, presidente della fondazione Guglielmo Marconi, l’ingegner Nicola Barone (socio del Quadrato della Radio), Guglielmo Giovanelli Marconi, Nicola Blefari Melazzi, (socio del Quadrato della Radio) e Padre Federico Lombardi. Il giornalista e scrittore Cesare Lanza coordinerà l’evento. All’interno della presentazione, è prevista la testimonianza della Principessa Maria Elettra Marconi, che racconterà il padre Guglielmo e concluderà la serata. Le prime note autobiografiche di Guglielmo Marconi sono custodite in un dattiloscritto in inglese, conservato nella Bodleian Library di Oxford e riscoperto di recente. Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi dal 1997 al 2019, lo ha tradotto, ricostruendo la storia di un testo inedito in cui lo scienziato bolognese non si limita a ricostruire le sue ricerche di laboratorio, ma esprime le sue idee su grandi temi, si lancia in previsioni sul futuro della radio, racconta aneddoti personali, si concede divagazioni e addirittura qualche spiritosaggine. Ed è proprio questa dimensione intima -il fatto che non fosse destinato alla pubblicazione in quanto tale ma semmai solo in alcune selezionate parti – che rende questo testo un reperto eccezionale, in cui Marconi ci svela aspetti poco conosciuti del suo complesso e affascinante mondo interiore. L’incontro si potrà seguire in streaming, su Zoom.