Moody’s si aggiudica ancora il punteggio più alto per l’eguaglianza aziendale

LGBTQ+ dalla Campagna per i Diritti Umani

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) ha annunciato di aver ricevuto ancora un punteggio perfetto dal Corporate Equality Index (CEI) 2022 della Human Rights Campaign Foundation, segnando l’undicesimo anno consecutivo in cui la società ha raggiunto il primo posto in classifica. Il CEI è un sondaggio nazionale di analisi comparativa che misura e traccia le politiche e le pratiche aziendali relative all’uguaglianza LGBTQ+ sul luogo di lavoro.

“Moody’s è molto orgogliosa di essere inclusa nell’Indice per l’eguaglianza aziendale da oltre un decennio, il che riflette la nostra solida tradizione e continua leadership nell’implementare prassi sul luogo di lavoro che aiutano i nostri colleghi LGBTQ+ ad essere sé stessi”, ha spiegato DK Bartley, Direttore della diversità presso Moody’s.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.