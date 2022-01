Ardian ha raccolto 1,2 mld per il suo secondo fondo immobiliare

Ardian, società di investimento leader a livello mondiale, ha raccolto 1,2 miliardi di euro per il suo secondo fondo immobiliare (Areef II). Il fondo ha una base di quasi 100 investitori – più di 50 dei quali sono istituzionali – provenienti da tutto il mondo, attraendo capitale da 13 paesi nelle Americhe, Europa e Medio Oriente.

Sulla base del successo di Areef I, informa una nota, il nuovo fondo investirà anche in attività immobiliari ad uso commerciale, ma il focus rimane quello degli edifici adibiti a uffici in aree strategiche in Europa.

Areef II ha raccolto oltre il 60% in più rispetto al primo fondo di Ardian Real Estate, arrivato a 737 milioni di euro. Il fondo ha anche visto un tasso di re-up dell’84% (investitori del primo fondo che hanno deciso di investire di nuovo). Il fondo, che è già investito per più del 50% nei mercati principali di Francia, Germania, Spagna e Italia, punterà agli asset tra 50 e 250 milioni di euro. Ardian Real Estate utilizzerà le sue capacità operative per trasformare gli asset obsoleti in asset “Green+”, cioè con forti credenziali di sostenibilità, rispondendo alle nuove esigenze dei tenant nei centri città chiave di tutta Europa.