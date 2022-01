Webuild consegna la nuova unità ospedaliera del Careggi di Firenze. Oltre 150 nuovi posti letto ordinari, intensivi e subintensivi

Un nuovo blocco di quasi 10mila metri quadrati, con oltre 150 nuovi posti letto, ordinari, intensivi e subintensivi. Un edificio su 6 livelli con 5 piani per le degenze che potrà contribuire all’assistenza dei pazienti COVID. È in sintesi il nuovo Blocco F dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, consegnato in questi giorni alla Direzione dell’Ospedale e realizzato da Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) tramite la controllata NBI.

Un’opera rilevante per il Servizio Sanitario della Regione Toscana, che completa il Padiglione 12 Deas dedicato all’emergenza clinica e chirurgica del Trauma Center, già realizzato da NBI. Con ilBlocco F, la struttura si potenzia con nuovi reparti: degenze ordinarie, per le attività chirurgiche, del trauma, e con aree in fase di attivazione per l’Ematologia e il Trapianto di Midollo Osseo.

Tutti gli interventi, realizzati in raggruppamento di imprese e sotto la guida della Direzione dell’Azienda Careggi, sono stati progettati per garantire sicurezza, funzionalità e comfort per pazienti e operatori sanitari. Le strutture e gli impianti sono stati adeguati ai più avanzati requisiti previsti dalle nuove norme anti COVID. Le degenze ordinarie sono state concepite come reparti di sub-intensiva. Gli impianti di adduzione dei gas medicali sono stati progettati con portate e ricambi d’aria, per garantire flessibilità e capacità di ventilazione ai pazienti, in tutti i percorsi assistenziali all’interno del nuovo blocco. Le linee dati sono state potenziate, in termini di capacità di trasmissione e prese dati, per garantire l’attivazione del monitoraggio a distanza dei pazienti.

Webuild vanta un track record che include progettazione e costruzione di oltre 150 strutture sanitarie nel mondo, in Europa, Medio Oriente, Sud America, Africa e Asia. Tra i progetti completati, l’Ospedale dell’Angelo di Mestre, struttura all’avanguardia considerata tra gli ospedali più belli d’Europa. Tra i progetti in costruzione, l’Etlik Integrated Health Campus di Ankara in Turchia, super moderno polo sanitario che con 1,1 milioni mq di superficie sarà uno dei più estesi al mondo, e l’Ospedale di Monopoli-Fasano, esempio di architettura green e presidio sanitario di eccellenza per il Sud Italia.