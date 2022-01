Webuild, al 59% l’avanzamento dei lavori del ponte sul Danubio nell’area di Braila in Romania

Completato il complesso montaggio dei due cavi portanti del Ponte di Braila, in Romania, secondo ponte sospeso più lungo dell’Europa Continentale, opera iconica realizzata dalla joint-venture guidata da Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini), che inizia a prendere forma. Oltre 150 tecnici e operai specializzati hanno contributo in 4 mesi di lavoro all’assemblaggio dei due cavi dalle dimensioni gigantesche, generati dall’intreccio di oltre 18.000 fili di acciaio (oltre 9.000 per singolo cavo), che nel complesso pesano 6.775 tonnellate e hanno una lunghezza cumulata di circa 38.000 chilometri (quasi quanto la circonferenza della Terra). Un progetto estremamente sfidante e innovativo, che nella sua totalità vede ad oggi all’opera oltre 900 persone e una filiera di 100 fornitori diretti.

Con questa nuova milestone, arriva ad oltre il 59% l’avanzamento complessivo dei lavori.

Il nuovo ponte, realizzato in collaborazione con il socio giapponese IHI Infrastructure Systems Co Ltd, collegherà le due sponde del Danubio nell’area di Galati-Braila, riducendo i tempi di attraversamento del fiume per circa 7.000 veicoli al giorno che oggi hanno come unica possibilità lo spostamento in traghetto.

Commissionato da CNAIR per il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rumeno, il progetto è finanziato dal Programma operativo europeo per le grandi infrastrutture (POIM). Il ponte sospeso sul Danubio avrà una campata centrale di 1.120 metri, sarà lungo 1.975 metri e sarà dotato di 4 corsie di marcia, con corsie di emergenza e piste ciclabili e pedonali. È prevista inoltre la realizzazione di viabilità di raccordo alla rete stradale esistente, inclusi due viadotti di accesso di circa 90 metri ciascuno, un viadotto di 220 metri per il superamento della linea ferroviaria Braila-Galati e 21 chilometri di nuova rete stradale di collegamento.

Il Ponte di Braila rientra tra i tanti ponti e viadotti realizzati nel mondo da Webuild, che vanta un track record che include circa 1.000 km di ponti e viadotti, l’equivalente di un unico grande ponte in grado di collegare Berlino e Parigi. Tra le tante opere realizzate, si annoverano veri e propri simboli della capacità innovativa del Gruppo, come il Long Beach International Gateway Bridge in California, il Ponte Genova San Giorgio in Italia, sfida ingegneristica completata in poco più di un anno, e l’iconico Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia.