Intesa Sanpaolo, mancano pochi giorni per iscriversi al corso di Alta Formazione per manager culturali

Avete ancora pochi giorni di tempo, poi il 12 gennaio termineranno le iscrizioni per un corso di Alta Formazione per manager culturali di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina). Il corso, prima iniziativa di Gallerie d’Italia Academy di Intesa Sanpaolo nell’ambito della formazione executive, è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Formazione e Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, con il contributo scientifico di Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Si avvale della collaborazione di docenti universitari, professionisti, manager della cultura e d’impresa, direttori, funzionari museali e di istituzioni culturali, esperti di chiara fama e consolidata esperienza negli ambiti oggetto di studio.

OBIETTIVI

Il Corso di alta formazione, intende dotare i professionisti del settore di competenze necessarie a promuovere e sviluppare forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, per contribuire allo sviluppo di politiche innovative e pratiche efficaci di tutela, gestione e valorizzazione.

L’approccio formativo è multidisciplinare, orientato allo sviluppo di conoscenze, capacità specifiche e competenze manageriali e affronta il tema della tutela, gestione e valorizzazione dei patrimoni culturali privati in un’ottica innovativa e attuale.

SEDE

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria il corso sarà erogato in digitale tramite la piattaforma di e-learning della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Gli eventuali incontri in presenza si terranno a Milano, presso le Gallerie d’Italia – Piazza Scala e a Torino, nella sede della Fondazione 1563. La didattica potrà essere integrata da visite studio di luoghi d’arte, istituzioni culturali, patrimoni aziendali e musei.



DESTINATARI

Il Corso di alta formazione è destinato a 30 professionisti con almeno due anni di esperienza lavorativa e in possesso di titolo di Laurea magistrale, o vecchio ordinamento.

Gallerie d’Italia Fellowship consente la partecipazione a 4 ulteriori candidati con meno di 32 anni e che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione da non più di 18 mesi in discipline economiche, giuridiche e storico-artistiche attinenti al patrimonio culturale, e che non siano ancora inseriti nel mercato del lavoro.

DURATA E IMPEGNO

Dal 5 febbraio all’11 settembre 2021 (agosto escluso), il venerdì pomeriggio e il sabato, per complessivi 12 fine settimana alternati.

LEZIONI – venerdì dalle 14 alle 18, sabato dalle 9 alle 18 (a partire da venerdì 5 febbraio e a weekend alternati).

WEBINAR – venerdì dalle 17 alle 19, nei venerdì in cui non siano già previste lezioni.

BORSE DI STUDIO

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e Fondazione Cariplo sostengono il progetto consentendo tra l’altro a 8 candidati meritevoli, con meno di 35 anni, di partecipare gratuitamente al Corso, coerentemente con l’obiettivo di rendere accessibile l’offerta formativa e culturale. Le richieste potranno essere inoltrate contestualmente alla domanda di ammissione.