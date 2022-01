Un concerto a lume di candela assolutamente unico nel cuore del deserto presso l’esclusivo sito archeologico di Hegra, patrimonio mondiale UNESCO dell’umanità

Una nuova magica esperienza si è accesa in mezzo al deserto. Il pubblico ha potuto vivere un’emozione unica assistendo a un concerto a lume di candela, uno spettacolo musicale suggestivo prodotto da Balich Wonder Studio e ambientato nel sito archeologico di Hegra (AlUla, Arabia Saudita), patrimonio mondiale dell’UNESCO famoso per avere più di 100 tombe monumentali scavate nelle formazioni rocciose. Il sito archeologico, a soli 22 minuti dalla città di AlUla, non è mai stato utilizzato per concerti dal carattere così intimo.