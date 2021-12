Multa dell’Antitrust a Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick

Sanzioni da 11 milioni per pratiche commerciali scorrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia e di Mediamarket (Mediaworld) sanzionandole in totale per 10,9 milioni di euro: Unieuro per 4 milioni, Mediamarket per 3,6 milioni, Leroy Merlin per 3 milioni e Monclick per 300mila euro. Le istruttorie, si legge in una nota dell’Antitrust, hanno consentito di accertare che le quattro società, nell’ambito dell’attività di e-commerce hanno posto in essere – soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19 – alcune condotte scorrette.