Generali esercita l’opzione di rimborso anticipato di un’obbligazione subordinata perpetua

Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) eserciterà l’opzione di rimborso anticipato (call date 8 febbraio 2022) su tutti i titoli di debito perpetuo subordinato in circolazione appartenenti alla serie i cui dettagli sono di seguito riportati:

Descrizione Titolo: £ 495.000.000 6,416 per cento. Titoli Perpetui a Tasso Fisso/Variabile emessi da Assicurazioni Generali S.p.A.

ISIN: XS0283627908

Data prima call date: 8 febbraio 2022

Cedola: 6,416% (fino all’8 febbraio 2022 escluso)

Importo capitale attualmente in essere: £ 167.150.000

Prezzo di rimborso: 100%

Quotazione: Borsa del Lussemburgo

Il rimborso anticipato delle suindicate obbligazioni subordinate perpetue avverrà l’8 febbraio 2022 in conformità ai rispettivi termini e condizioni, è stato autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e avverrà rispetto a tutti i Titoli in circolazione.