Argobio e GeneCode collaborano al morbo di Parkinson nel primo accordo di ricerca annunciato da Argobio

Una collaborazione per sviluppare una nuova classe di agenti mimetici a piccole molecole per il trattamento del morbo di Parkinson e altre indicazioni. Argobio finanzierà lo sviluppo di questo progetto innovativo fino a €3 milioni e incorporerà una nuova società biotecnologica specializzata. Con €50 milioni di capitale, Argobio e il suo team di esperti imprenditori interni intendono finanziare e sviluppare progetti altamente innovativi, attualmente a uno stadio iniziale di sviluppo, per la creazione di società biotecnologiche all’avanguardia in aree di elevata necessità medica. Argobio e GeneCode hanno annunciato la loro collaborazione per sviluppare una linea cellulare Gliale a piccole molecole – agenti mimetici con fattore neurotrofico derivato (Derived Neurotrophic Factor, GDNF) per il trattamento del morbo di Parkinson e altre indicazioni.