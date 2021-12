Bresaola Rigamonti acquista il Gruppo King’s

Rigamonti, azienda attiva nella produzione di Bresaola della Valtellina Igp, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% del Gruppo King’s.

Attraverso l’agreement, Rigamonti acquisisce i quattro stabilimenti del Gruppo King’s nelle località di Sossano, San Daniele del Friuli, Calestano e Langhirano. La trattativa include anche la proprietà dei due marchi storici: King’s, fondato nel 1907 a Sossano, e Principe, fondato nel 1945 a Trieste e specializzato nel segmento Prosciutto San Daniele Dop.

Il Gruppo Rigamonti gestirà anche l’intera operazione del marchio Principe negli Stati Uniti che prevede un impianto di affettamento in New Jersey, e avrà il 20% delle quote di Piggly, allevamento di suini sostenibile, certificato ‘100% antibiotic free’ e ‘Animal Welfare’, con siti nelle a Mantova e a Verona.

Un’acquisizione che, fa sapere l’azienda di proprietà di Jbs e con sede a Montagna in Valtellina, è estesa anche ai mercati esteri: presente negli Stati Uniti e in più di 20 Paesi, il Gruppo King’s è tra i leader di mercato nella produzione del Prosciutto di San Daniele Dop ed è un importante player nella produzione del Prosciutto di Parma Dop. L’intera gestione di queste attività rientrerà sotto il controllo di Rigamonti.

“L’acquisizione di due marchi storici simbolo del made in Italy nel mondo come King’s e Principe – ha detto l’amministratore delegato di Rigamonti, Claudio Palladi (nella foto) – rappresenta un ulteriore passo per il conseguimento degli obiettivi già dichiarati da Rigamonti di diventare un player sempre più importante nel segmento della salumeria di alta gamma, a filiera certificata e garantita e sostenibile, anche grazie alla proficua collaborazione con gli allevatori italiani”.

Con l’acquisizione di questi quattro stabilimenti “arriveremo a presidiare, oltre al segmento Bresaola della Valtellina Igp, anche i distretti produttivi dei più importanti segmenti della salumeria italiana Dop, quali Prosciutto di Parma Dop e Prosciutto San Daniele Dop”, continua Palladi. “Siamo convinti che Rigamonti, in sinergia con Jbs, potrà accelerare lo sviluppo di questi due importanti marchi storici in Italia e all’estero, in particolar modo negli Usa, garantendo ai rispettivi territori di insediamento sviluppo e crescita occupazionale”.