Investimenti sul trasporto dal 2035: stop ai mezzi a combustibile fossile

Giuseppe Catalano, coordinatore della struttura tecnica di missione per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità: “Il settore della mobilità deve cambiare il modello energetico”

Dichiarazioni importanti da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, Giuseppe Catalano, nel suo intervento al XVI Convegno Nazionale di Asstra dal titolo “Next Generation Mobility”.

Catalano ha difatti affermato che a partire dal 2035 tutti i mezzi a combustibile fossili saranno eliminati, scelta decretata dal Governo italiano, che ha interessa ha investire sul futuro e sulla trasformazione energetica nazionale.

Per il trasporto saranno messi a disposizione 100 miliardi di euro, la cui difficoltà sarà quella di investirli in tempi rapidi.

Prima ancora di valutare le difficoltà economiche, che rappresentano l’ultimo degli ostacoli alla trasformazione, bisognerà che le aziende inizino a pensare ai progetti futuri e ad adattarsi.

“Aspettiamo da parte del settore più proposte e più richieste di soldi. Questo può chiedere sempre sulla base dei progetti” dichiara Catalano, specificando quindi che in primo luogo saranno necessari dei progetti per garantire che la trasformazione venga messa in atto, “Chi ha voglia di investire sul futuro e sulla trasformazione energetica nel trasporto, avrà grandi opportunità.”