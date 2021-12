Pfizer acquisterà Arena Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari

Pfizer ha concluso la trattativa per acquisire Arena Pharmaceuticals, società biofarmaceutica californiana che si occupa di sviluppare importanti terapie innovative per il trattamento di diverse malattie immuno-infiammatorie. Secondo il contratto, Pfizer acquisirà tutte le azioni in circolazione di Arena per un valore di 100 dollari per azione in una transazione completamente in contanti arrivando così a circa 6,7 miliardi di dollari. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l’operazione all’unanimità e Pfizer prevede di finanziare la transazione tramite disponibilità liquide esistenti.

Il portafoglio di Arena vede diversi candidati terapeutici in fase di sviluppo, tra cui etrasimod, il quale è attualmente in sviluppo per diverse malattie immuno-infiammatorie nel settore della gastroenterologia della dermatologia. “Utilizzando le capacità di ricerca e sviluppo globale di Pfizer, prevediamo di accelerare lo sviluppo clinico di etrasimod per i pazienti con malattie immuno-infiammatorie”, ha detto Mike Gladstone (nella foto), Global President & General Manager di Pfizer Inflammation and Immunology.