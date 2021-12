Carbonio: oltre i 90 euro nel sistema Ets Ue

Il prezzo dei permessi di emissione di carbonio nel sistema Ets della Ue ha toccato un valore record di più di 90 euro a tonnellata la scorsa settimana. A breve potrebbe superare i 100 euro, arrivando fino a 200 euro nei giro di qualche anno.

Financial Times afferma – “I crediti nel sistema Ue di scambio sono aumentati drasticamente, quasi raddoppiando dai 50 euro della fine di luglio a 90,75. Mercoledì hanno raggiunto la maggiore variazione di prezzo in un giorno in termini assoluti della storia. Bjarne Schieldrop, analista della banca SEB, dice che un prezzo a tre cifre è ‘assolutamente in vista’ per i crediti di carbonio Ue, e che il prezzo dei permessi può salire ‘almeno’ fino a 200 euro nei prossimi anni”.