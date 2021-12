Juventus male in Borsa un’altra volta

Continua a far male in Borsa la Juventus, con un decremento del 5,25%, nei giorni in cui si chiude l’aumento di capitale da 400 milioni di euro. Il Club bianconero continua a risentire dei suoi guai giudiziari che, messo da parte il “caso Suarez” a Perugia, sono sfociati nelle indagini della procura di Torino sulle plusvalenze in bilancio. E proprio per questi motivi, in pendenza delle indagini (quella sull’esame farlocco del bomber argentino non è ancora formalmente chiusa) l’agenzia indipendente Standard Etichs, che valuta gli aspetti connessi alla sostenibilità (ESG) ha annunciato un giudizio “E+ Under Monitoring”. Il rating di Juventus risulta dunque sotto la media di settore e viene posto sotto osservazione in attesa che si chiariscano le vicende legali. Analizzando lo scenario di Juventus si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,3849 Euro. Prima resistenza a 0,4077. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,3759. L’andamento della società operante nel settore del calcio professionistico nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.