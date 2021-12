Milano scelta da Philipp Plein per l’apertura di due ristoranti

La capitale della moda è stata scelta da PhilippPlein per l’apertura di due ristoranti, un club e un hotel, la cui inaugurazione è attesa nel 2022. Lo ha rivelato Carmine Rotondaro (in foto), business consultant del brand di moda, che lo scorso venerdì, 26 novembre, ha aperto le porte del suo nuovo showroom di circa 1.400 metri quadrati nella città meneghina, in via Burlamacchi 5.

“Abbiamo raggiunto delle intese per concedere una licenza per il primo hotel, club e ristorante Plein al mondo nella location di via Manin 19-21 a Milano”, ha spiegato Rotondaro. “Il progetto che abbiamo discusso con il licenziatario prevede la realizzazione di un hotel di circa 18 camere e l’apertura di un club e di almeno due concetti di ristorazione: un bistrot e un ristorante con una carta più prestigiosa”.

Un’offerta ancora in via di definizione che, grazie alla presenza di numerosi cortili, sarà basata sul rapporto osmotico tra spazi interni ed esterni.