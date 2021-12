Champagne e lusso anni ’20: Rome Cavalieri e il suo Natale ‘Sparkling Gold’

Un Natale Sparkling Gold all’insegna del lusso sfrenato e della leggerezza ispirata ai ruggenti anni ‘20 al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, tema che farà da sfondo per la celebre struttura romana durante gli ultimi giorni di dicembre.

Lo Sparkling Gold prevede decorazioni natalizie sfavillanti, eccesso e trasgressione sono le parole d’ordine, all’interno di una scenografia in cui l’albero di Natale è il protagonista indiscusso.



L’hotel, infatti, ha previsto di inserire nella hall un’installazione sospesa che ricrea la sagoma del classico abete natalizio, un tocco anche ecologico, poiché per quest’anno l’hotel ha scelto di non impiegare plastiche o alberi veri, puntando all’impatto scenografico e salvaguardando l’ambiente.



Scelte oculate e in linea con il tema della serata anche per quanto riguarda il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale: i menù del 24 e del 25 dicembre infatti prevedono l’esperienza culinaria organizzata dallo chef pluristellato Heinz Beck, il quale organizzerà anche il menù di Capodanno.



Lo Chef ha programmato per gli ospiti una cucina ricercata, che unisca creatività alla tradizione italiana mediterranea, per offrire le migliori prelibatezze del Bel Paese.



Le sorprese non finiscono qui: quest’anno l’hotel è stato attento a qualunque dettaglio, preparando un Brunch di Natale, diversi eventi Spa, musica e bollicine sulla Terrazza degli Aranci con tanto di fuochi d’artificio.

Un evento organizzato in grande che, in chiave moderna, richiama lo stile dei cari, ruggenti anni ’20.