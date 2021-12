LaMunt debutta nell’e-commerce

LaMunt, premium mountain sports brand del Gruppo Oberalp, ha annunciato il lancio della piattaforma e-commerce, progettata per l’acquisto digitale. L’intera collezione, sarà disponibile online, in parallelo all’esperienza in negozio, a febbraio 2022.

L’e-commerce attivo sul sito Lamunt.com è dedicato all’Unione europea, con focus sul mercato italiano e sulla regione DACH. Attraverso il nuovo e-commerce, il pubblico non solo potrà acquistare in anteprima una parte della collezione P/E 2022, ma di esplorare il mondo LaMunt.



l portale, disponibile in italiano, inglese e tedesco, è accessibile da smartphone, desktop e tablet. La struttura del magazine è semplice e intuitiva anche grazie alla grafica del sito. Le illustrazioni sono il tratto distintivo di LaMunt e si trovano sia negli interni dei capi sia nelle grafiche dei social network del brand e del sito.



Ruth Oberrauch, fondatrice di LaMunt, ha commentato l’apertura del canale:

“Abbiamo investito molto nella produzione di materiale di qualità che valorizzasse al massimo il nostro prodotto. Foto di dettaglio, in indossato e still life, video e descrizioni dettagliate, ma anche informazioni trasparenti sulle caratteristiche sostenibili dei nostri prodotti. Tutti contenuti fondamentali sia per la vendita online che per quella nei negozi fisici – in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Polonia – che presenteranno il brand da febbraio 2022. Per noi è importante che il cliente percepisca il nostro impegno nel creare capi che rispondano alle reali esigenze femminili, così come a quelle di sostenibilità.»