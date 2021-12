Fleetwise, il nuovo servizio di Amazon

Amazon Web Services (AWS), consociata di Amazon.com Inc, ha annunciato il lancio di Fleetwise, prodotto basato sull’Internet of Things.

Il servizio consentirà alle case automobilistiche di raccogliere, recuperare e conservare i dati telemetrici dalle flotte auto.

In considerazione del fatto che la il concetto di conservazione dei dati telemetrici sul cloud non sia innovativo, come osserva la testata AWS si ritiene di poter offrire ai propri clienti una maggiore gamma di flessibilità attraverso l’uso di filtri come, il caricamento nel cloud solo di determinati elementi dei dati telemetrici o l’estrazione di dati da sensori specifici quando richiesto.



Mike Tzamaloukas, direttore generale di AWS dichiara “Le possibilità con le campagne di raccolta dati sono infinite, e ci stiamo spingendo oltre i limiti affinché queste campagne di raccolta dati non siano solo basate sul tempo, non siano solo basate sugli eventi, ma vi sia un filtraggio intelligente dei dati su tutta la tua flotta”; in aggiunta sostiene “speriamo di dare alle case automobilistiche la possibilità di estrarre i terabyte di dati generati da tutti i tipi di auto diverse là fuori, ma con un rapporto segnale-rumore molto più alto”.

Il prodotto sarà disponibile nel 2022, con la funzionalità integrata nelle auto a partire dal 2024.