Fincantieri è la società più ambita sia da studenti che da giovani professionisti del settore

Fincantieri (nella foto, l’a. d. Giuseppe Bono) si conferma al primo posto come Italy’s Most Actractive Employer fra le aziende del settore Manufacturing, Mechanical and Industrial Engineering nella classifica di Universum, società svedese che, attraverso un dettagliato questionario, ha certificato le aziende più attrattive per i giovani professionisti, ovvero persone con una seniority fino a 5 anni.

Fincantieri si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo il primo posto nella specifica classifica di riferimento, rafforzando la sua leadership davanti a numerose realtà industriali. Il Gruppo, inoltre, si è confermato undicesimo nella classifica generale degli studenti STEM (Scientific, Technology, Engineering & Maths), come nel 2020.

Fincantieri ha ribadito il primato nel comparto Manufacturing, Mechanical and Industrial Engineering in entrambe le indagini di Universum, sia quella dedicata agli studenti, il cui riconoscimento è stato assegnato nei mesi scorsi, che quella rivolta ai giovani professionisti.

Questi risultati premiano la costante attenzione di Fincantieri verso i giovani e la capacità di valorizzarli coinvolgendoli in nuove sfide e in un contesto sempre più internazionale.