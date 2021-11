Adidas: apre il negozio virtuale

ll metaverso questa volta colpisce Adidas, il noto marchio di abbigliamento e scarpe sportive, intento ad aprire le porte del negozio virtuale all’interno di The Sandbox (piattaforma di realtà virtuale).



Il brand ha deciso di espandere il proprio concetto di negozio nella realtà aumentata, tramite una collaborazione con quattro diverse aziende: Bored Ape Yacht Club, Punks Comic e Gmoney. Sugli account Twitter le aziende hanno postato la potenziale partnership, avente il vantaggio per i potenziali acquirenti di acquistare capi di abbigliamento esclusivi, validati tramite NFT.



Lo spazio virtuale di Adidas arricchirà l’universo di The Sandbox, che sfrutta la blockchain per garantire ai ‘possessori’ dei terreni in 3D la validità delle proprie costruzioni, così come ai creatori di contenuti quella delle opere in vendita. A inizio novembre anche Nike ha presentato all’ufficio dei brevetti degli Stati Uniti quattro richieste su tecnologie utili a rendere conformi, per il mercato virtuale, cappelli, occhiali, borse, zaini e attrezzature sportive.