Il Gruppo Calzedonia sceglie Simple Agency

L’agenzia di dentsu Italia, già partner del Gruppo Calzedonia per le attività digital performance per l’e-commerce e per i servizi data-driven, si aggiudica anche la gestione delle campagne digitali con obiettivo awareness per tutti i brand

Dopo una gara che ha visto coinvolti alcuni dei principali player del settore, il Gruppo Calzedonia ha scelto di affidare a Simple Agency , agenzia di dentsu già partner del Gruppo Calzedonia per le attività digital performance per l’e-commerce e per i servizi data-driven, anche la gestione del media digitale con obiettivo di awareness per tutti i suoi brand: Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e Falconeri, a partire dal 1° gennaio 2022. Il processo di gara, iniziato la scorsa primavera, è stato gestito con il supporto di Outcome, la società di auditing che ha affiancato il Gruppo nella gestione dell’articolato processo di scelta della miglior struttura per la gestione di tutte le attività media digitali. Per Simple Agency si tratta quindi di una riconferma in quanto l’agenzia è già partner del Gruppo Calzedonia dal 2017; questa ulteriore assegnazione rappresenta quindi un importante consolidamento della partnership tra il Gruppo Calzedonia e dentsu . “ Sono molto orgogliosa di questo importante risultato ” – afferma Gloria Caldirola , Managing Director di Simple Agency – “ Siamo business partner del Gruppo Calzedonia da diversi anni ormai e tra i nostri team di lavoro si è instaurata una profonda collaborazione orientata al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione e di business. L’averci confermati e scelti anche in ottica di strategia digital full funnel si inserisce nella ormai consolidata partnership strategica con il Gruppo Calzedonia. Desidero ringraziare il team di lavoro coinvolto in questa gara per l’ottimo risultato raggiunto ed il Gruppo Calzedonia per aver rinnovato la fiducia nei nostri confronti. Sono certa che, insieme, continueremo a crescere, continuando ad innovare.” Daniele Frattini , Chief Data Strategy Officer di dentsu , ha dichiarato: ”Siamo molto contenti di poter proseguire il percorso iniziato insieme ad un’azienda che da sempre ha a cuore la relazione con gli italiani e con il proprio consumatore. Il Gruppo Calzedonia rappresenta già oggi una realtà fortemente all’avanguardia nel pano rama italiano dal punto di vista della customer experience; mettendo a sistema tecnologie e dati del Gruppo Calzedonia e gli strumenti proprietari del gruppo dentsu, saremo in grado di garantire esperienze digitali ancor più di valore per tutti gli italiani che scelgono o sceglieranno i prodotti dell’azienda.”