A gennaio torna Pitti Uomo

Inizia il conto alla rovescia per le prossime edizioni dei saloni Pitti Immagine.

Pitti Immagine Uomo 101 e Pitti Immagine Bimbo 94 si svolgeranno in contemporanea alla Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 gennaio 2022. Firenze, sarà dunque la location per conoscere le novità, parlare di moda e tendenze con ospiti internazionali, designer emergenti e brand affermati. Tanti gli eventi e le partecipazioni speciali in programma e che proietteranno espositori e visitatori al centro della scena fashion, in un’atmosfera ricca di stimoli e di suggestioni per la prossima stagione. “Siamo pronti a dare il nostro contributo alla ripresa della moda italiana e del commercio internazionale”, dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.

“Tutta la struttura di Pitti Immagine è al lavoro per aprire il salone in completa sicurezza – un’attenzione che è stata molto apprezzata dai visitatori la scorsa estate, soprattutto da chi veniva dall’estero, un vero e proprio fattore competitivo in questa fase – e con un formato espositivo rinnovato ma sempre disegnato sulle stesse caratteristiche di selezione, curatela e impatto comunicativo che, insieme al programma degli eventi speciali, hanno reso Pitti Uomo il punto di riferimento mondiale della moda e del lifestyle maschile. Perciò attribuiamo anche un valore simbolico a questa edizione 101. Le aziende stanno rispondendo con entusiasmo, non nascondono le difficoltà ma al tempo stesso esprimono una grande energia, una ferma volontà di tornare a rappresentarsi con le loro migliori qualità. Avremo numeri in chiara crescita rispetto all’ultima edizione, sia sul fronte degli espositori sia su quello dei compratori, dall’Italia e dall’Europa. La presenza asiatica sarà ancora limitata, mentre il Nord America, il Medio Oriente e la Russia risponderanno bene sul piano delle presenze più importanti”.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane valorizzano il ruolo di Firenze sulla scena internazionale nel comparto moda attraverso il sostegno ai saloni invernali di Pitti Immagine. Un contributo fondamentale per la versione fisica e digitale dei saloni, per i programmi di incoming degli operatori esteri, per gli eventi e la promozione. Inoltre Agenzia Ice, per la quinta edizione in partnership con la direzione Pitti Tutoring & Consulting con il progetto young italian start up around the world, sostiene un’area speciale alla Fortezza da Basso per valorizzare start up del Made in Italy.