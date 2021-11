UK: record di posti di lavoro vacanti. Tasso di disoccupazione scende al 4,3%

Nel Regno Unito continuano a scendere, ma meno del mese precedente, i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count). A ottobre sono risultati in calo di 14.900 unità, dopo aver riportato un decremento di 51.100 a settembre, secondo i dati pubblicati dall’Office for National Statistics (ONS). Il tasso di disoccupazione, invece, è sceso a settembre al 4,3% dal 4,5% di agosto e risulta inferiore al 4,4% del consensus. Nei tre mesi a settembre, l’occupazione ha fatto segnare un aumento 247 mila unità, dopo le +235 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per un aumento più contenuto di 185 mila unità. Il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato a settembre un incremento del 4,9% escludendo i bonus (era atteso un +5%), rispetto al +6% precedente, mentre cresce del 5,8% includendo questa componente (consensus +5,6%) contro il +7,2% del mese precedente.

Il numero di posti di lavoro vacanti da agosto a ottobre 2021 ha continuato a salire a un nuovo record di 1.172.000 unità, un aumento di 388.000 unità dal livello pre-coronavirus da gennaio a marzo 2020, con 15 dei 18 settori monitorati dall’ONS che hanno registrato livelli record.