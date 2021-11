Intesa Sanpaolo, 8 mln a Tecnocap per finanziare progetti di economia circolare

Il Gruppo Tecnocap ha ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro a valere sul plafond di 6 miliardi che il Gruppo Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha destinato allo sviluppo dell’economia circolare, per la quale la Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia ha già sostenuto circa 20 progetti, erogando oltre 30 milioni di euro.

La linea di credito della durata di cinque anni, caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità e circolarità, sarà utilizzata dalla multinazionale dell’imballaggio metallico per realizzare investimenti in tecnologie, sistemi e processi produttivi e per sostenere attività di ricerca e innovazione. L’obiettivo è migliorare l’ecoefficienza, ridurre le emissioni climalteranti e gli impatti ambientali dei prodotti, oltre a sviluppare soluzioni innovative per la gestione di materie prime, energia, rifiuti e acqua.

L’operazione, perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo con il supporto del Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center, è destinata a supportare il programma di innovazione circolareprevisto dal piano industriale del Gruppo Tecnocap. L’intervento della Banca rientra nel più ampio piano per garantire supporto agli investimenti legati al PNRR.

Presente in 100 Paesi di cinque continenti, Tecnocap è una multinazionale italiana del metal packaging attiva nella produzione industriale di chiusure metalliche, bottiglie e bombole aerosol in alluminio, con oltre il 75% del proprio volume d’affari generato all’estero tra Europa e Nord America. Il Gruppo conta di realizzare nell’anno in corso un fatturato consolidato di oltre 220 milioni di euro attraverso nove siti produttivi, tre centri di ricerca e sviluppo e oltre 1100 addetti.

La società già pubblica il bilancio di sostenibilità, misura gli impatti ambientali attraverso il metodo LCA e utilizza la certificazione internazionale EPD (Environmental Product Declaration) per comunicare le performance di sostenibilità delle sue soluzioni di imballaggio

in metallo. L’azienda si sta inoltre preparando a ottenere il Rating ESG oltre all’Assurance del bilancio di sostenibilità, proseguendo convintamente nel proprio percorso di crescita sostenibile con l’obiettivo di divenire in pochi anni società benefit a impatto positivo con certificazione B-Corp.

Il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle aziende è uno dei pilastri di “Motore Italia”, il programma strategico di finanziamenti e iniziative realizzato da Intesa Sanpaolo per consentire alle piccole e medie imprese italiane di superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e rilanciarsi attraverso progetti di sviluppo e crescita. Il piano prevede un plafond nazionale di 50 miliardi di euro e mette a disposizione circa 2,5 miliardi di nuovo credito per le imprese campane.

“Il finanziamento di Intesa Sanpaolo si inserisce in un’operazione di club deal più ampia che ha visto il coinvolgimento di un primario investitore istituzionale e rappresenta un esempio concreto di finanza alternativa e sostenibile mirato alla realizzazione di investimenti produttivi in chiave circular economy – dichiara Michelangelo Morlicchio, CEO del Gruppo Tecnocap – Gli imballaggi in metallo, riciclabili all’infinito, rappresentano un’icona di circolarità e ci pongono in una posizione ideale per abbracciare questa grande transizione. Dopo un’intensa fase di espansione globale, culminata con la joint venture in India, strategica per tutto il Far East, puntiamo a consolidare un modello di business fondato su innovazione e sostenibilità in cui i nostri obiettivi ed impegni ESG si integrano con i target economico-finanziari”.

“Economia circolare, sostenibilità ambientale e crescita dimensionale sono elementi su cui il nostro Gruppo fa leva da sempre per lo sviluppo delle imprese – spiega Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo – Il finanziamento di otto milioni di euro in favore dell’azienda campana Tecnocap va proprio in questa direzione. L’attenzione alle esigenze del territorio è al centro dell’impegno e delle azioni della nostra Banca. Questa operazione dimostra ancora una volta quanto Intesa Sanpaolo tenga alle sorti del tessuto economico e imprenditoriale dell’Italia meridionale. Siamo orgogliosi di poter supportare una realtà come Tecnocap, che oltre a ispirarsi ai principi di sostenibilità ambientale e sociale, decide di investire nell’adozione di modelli di economia circolare”.