In arrivo nuove opportunità di monetizzazione per i gruppi Facebook

Nell’evento annuale del vertice della community, Facebook ha annunciato alcune nuove funzionalità per i gruppi. Il suo scopo è consentire ai manager di monetizzare il proprio lavoro fornendo beni e servizi e sottoscrivendo piani di abbonamento a contenuti esclusivi. Tre sono le principali novità. Il primo riguarda il cosiddetto “negozio di comunità”, che è un’estensione delle funzioni esistenti di Facebook per i privati e consente agli amministratori di vendere beni a tema o altri prodotti. Ci sono poi le attività di raccolta fondi, che possono erogare fondi per progetti specifici o, come spiega Facebook, “compensare i costi di gestione del gruppo”.

Infine i sottogruppi a pagamento, sono composti da cerchie più piccole all’interno di un gruppo, per le quali gli iscritti pagano una quota mensile al fine di partecipare. Se attualmente, Facebook già integra l’opportunità di creare sottogruppi gratuiti, la versione a pagamento nasce per ricreare un’esperienza ‘premium’, con l’accesso a contenuti esclusivi, come ad esempio sessioni di coaching o di discussione su temi verticali. Oltre a queste aggiunte, Facebook ha annunciato ulteriori opzioni di personalizzazione, con cui i gestori possono modificare il colore di sfondo, lo stile di carattere e altri aspetti del gruppo. Poi le ‘chat della community’, per facilitare il contatto tra amministratori e moderatori e una nuova sezione “in primo piano”, per mettere in evidenza post, link e contenuti multimediali. Le modifiche sono globali ma verranno rilasciate a poco a poco nei vari mercati.