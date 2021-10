Editoria, arriva LaPresse Green

Nasce LaPresse Green, nuovo canale dedicato alla transizione ecologica. A lanciarlo è l’Agenzia di Stampa LaPresse che aggiunge così un nuovo progetto alla sua offerta multimediale. Un prodotto dedicato all’economia circolare, all’energia, ai cambiamenti climatici, alla sfida delle città del futuro, alle rinnovabili, all’efficienza, alla mobilità e alle infrastrutture. Non mancheranno approfondimenti sugli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dalla lotta alla fame alla riduzione delle disuguaglianze territoriali e sociali. Per raccontare tutto questo, ogni giorno notizie, video, e foto: www.lapresse.it/green il nuovo canale LaPresse Green è l’informazione necessaria sulla cura del Pianeta. Il servizio dell’agenzia di stampa è stato presentato alla fiera di Rimini nell’ambito di Ecomondo, nel corso di una conferenza stampa giorni fa nello spazio del Conou, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. In occasione del lancio, è intervenuto il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani: “Non c’è un Piano B. Per salvare il Pianeta e la sua popolazione dobbiamo fare tutto velocemente. Dobbiamo farlo nei prossimi 10 anni. Le scadenze sono il 2030 con il 55% di decarbonizzazione rispetto al 1990, e il 2050 con la decarbonizzazione netta totale. Tutto quello che stiamo mettendo in pratica è il più grande sforzo che l’umanità abbia fatto da quando si è resa conto che stavamo cambiando l’ecosistema. Io credo che questo sia comunque un momento positivo in cui ci siamo accorti che le cose vanno corrette. Credo che abbiamo tutte le armi per fare un buon lavoro. Faccio i miei complimenti a LaPresse per l’avvio di questo nuovo progetto. Serve anche che l’informazione sia corretta e trasparente, e sono sicuro che LaPresse Green contribuirà in questo frangente a fare proprio questo: un’informazione corretta e trasparente. Buon lavoro a tutti e buon inizio.” Il presidente di LaPresse, Marco Durante, nella foto, ha così commentato: “In questo momento storico è evidente quanto sia importante la correttezza e la completezza dell’informazione, in particolar modo quella primaria. Questo è l’obiettivo che si pone LaPresse Green, una sezione in cui verranno proposte notizie con rilevanza nazionale e globale legate al settore dell’ambiente e della sostenibilità, una scelta naturale e obbligatoria.”