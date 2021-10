Ita Airways, Nicolò Mardegan è il capo degli affari istituzionali

Inizia a comporsi l’apparato scheletrico di Ita Airways. Nicolò Mardegan (nella foto) sarà, dalla settimana prossima, il capo degli affari istituzionali. Al momento Mardegan è il Responsabile Relazioni con il Parlamento, Sviluppo Progetti Istituzionali e Iniziative Sistema Paese di Leonardo, sotto la direzione di Filippo Maria Grasso (responsabile della relazioni esterne del gruppo). Mardegan è un milanese doc. Laureato in Giurisprudenza, ,n precedenza ha lavorato in Ernst&Young (EY), dove ha ricoperto per tre anni il ruolo di Direttore Business Development and Institutional Relations. Ha inoltre collaborato per dieci anni con lo studio legale Mardegan-Conti e successivamente con il Ministero della Difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Parlamento Europeo, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Attivo nel mondo dell’associazionismo e del terzo settore, è fondatore e presidente del Think Tank Il Laboratorio delle idee nonché membro del direttivo del Canova Club e è Presidente del Centro aiuto alla Vita Mangiagalli.