Bt Group lancia il suo nuovo video corporate

33000 mq di area di produzione, 7750 spedizioni all’anno, 18.700 tende e oltre 3000 pergolati in un anno, una rete di 900 rivenditori autorizzati, 150 tipologie di prodotti, 980.000 chilogrammi di alluminio utilizzati all’anno, 220 lavoratori. Questi i numeri che si celano dietro il nuovo video corporate profile di BT Group che vuole essere il manifesto del processo racchiuso nell’Italian Outdoor di BT Group. Un video che rispecchia a pieno le caratteristiche più autentiche e concrete dell’azienda e la sua solidità, che intende svincolarsi da quelle modalità comunicative astratte, per abbracciare la pragmaticità del fare impresa nel quotidiano attraverso la narrazione di ciò che accade in ogni comparto aziendale. Il video corporate profile infatti segue passo passo gli step che caratterizzano l’operato di chi vive il rinnovato headquarter di Lesmo.

Il completo restyling della sede di Lesmo, seguito dall’architetto Ivo Pellegri, si è basato sugli stessi valori, ovvero l’attenzione per tutte le persone che tramite il proprio lavoro quotidiano apportano il know how all’interno dei prodotti e dei processi per renderli sempre migliori. La nuova location conferisce infatti nuovo lustro all’intero complesso e il video storytelling è il risultato di una storia famigliare, che ruota intorno a valori tipici delle migliori family company italiane, in cui tutto nasce dall’amore per un prodotto, evolve, portandosi dietro la cultura della manifattura, ma guardando sempre oltre per progredire in modo sostenibile. Il patrimonio familiare dei Radaelli, insieme ai diktat che guidano la produzione, ossia innovazione, funzionalità e comfort sostenibile, sono gli atout che hanno permesso a BT Group di conquistare con discrezione un significativo spazio sul mercato internazionale, senza tradire le proprie origini.

“Il nuovo video corporate profile di BT Group celebra il cambiamento epocale in atto e coniuga alla perfezione modernità e tradizione, raccontando l’aspetto più umano e rappresentativo del brand – spiega Barbara Mandelli, responsabile marketing di BT Group – con questa nuova modalità narrativa intendiamo comunicare ai nostri stakeholders come le azioni di ogni giorno in azienda, con il contributo di ciascuno, si trasformino in qualcosa di straordinario. Così desideriamo trasmettere il nostro impegno ed ottimismo in questo momento storico così particolare, animati da valori concreti e forti di una struttura aziendale costruita in anni di serio e integro lavoro”.