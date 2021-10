Eni seleziona le migliori startup per sviluppare soluzioni innovative in ambito “Communications Data Mining”

Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi), in collaborazione con Cariplo Factory, ha annunciato i vincitori della call per startup “Communications Data Mining”, l’iniziativa di open innovation orientata al data analytics con lo scopo di monitorare e ottimizzare i processi di comunicazione e le interazioni con gli stakeholder. Delle 8 startup coinvolte nel Selection Day, sono state selezionate 3 realtà: BLACKBIRD.AI, DATRIX e ASC27 per aver sviluppato le proposte a più alto potenziale innovativo.

Queste startup avvieranno un percorso di approfondimento con Eni per individuare possibili aree di cooperazione, riservandosi la possibilità di attivare una futura collaborazione. I team di innovatori potranno confrontarsi con Eni e, con il supporto di Cariplo Factory, mettere alla prova il potenziale innovativo dei loro prodotti e servizi in un settore di grande rilevanza e in mutamento costante come quello delle Communications.

Area Criticalities Detection, la società scelta è BLACKBIRD.AI, una startup Californiana fondata nel 2017 in grado di distinguere fake news e campagne di disinformazione digitale, riguardanti brand e organizzazioni.

Area SDGs intelligence la società scelta è DATRIX, startup milanese nata nel 2018, sviluppa soluzioni software e servizi sostenibili di augmented analytics e machine learning.

Area Automated Dataviz, la società scelta è ASC27, sviluppa una serie di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e cyber security.

Il Selection Day è il risultato di un percorso progettuale iniziato a luglio con il coinvolgimento delle unità di Comunicazione esterna e Digital & Information Technology di Eni e la definizione degli ambiti di innovazione con i relativi obiettivi. 74 le startup e PMI innovative che sono state analizzate in vista del momento di selezione finale.

Criticalities Detection: monitorare eventi anomali e critici nel settore industriale, con particolare riferimento al fenomeno delle fake news; cogliere tempestivamente i «segnali deboli» al fine di impostare contromisure anticipatorie; integrare i sistemi di alerting per l’anomaly o event detection con quelli di monitoraggio dei media. SDGs intelligence: monitorare la reputazione aziendale, analizzare i Big Data provenienti dal web per restare in continuo aggiornamento real-time con i trend del momento; comunicare e ingaggiare degli stakeholder al fine di migliorare la comprensione della percezione reputazionale dell’azienda. Automated Dataviz: rappresentare i dati, dal tecnicismo alla comunicazione, un’attività sempre più rilevante sia per i comunicatori che per le audience; creare algoritmi generativi in grado di chiudere il gap tra comunicato e percepito.

Con questo progetto, Eni compie un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema virtuoso con le startup nel segno dell’innovazione, leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi strategici della società.

Cariplo Factory è uno dei principali player di open innovation che dal 2018 supporta Eni nella valorizzazione dell’ecosistema italiano e del ruolo delle startup nella trasformazione digitale del Paese.