Cumbre Vieja: uno tsunami di lava che scorre a velocità impressionante

le autorità spagnole affermano che la lava ha coperto almeno 674 ettari di terreno e circa 6.800 persone sono state evacuate

un vero e proprio tsunami di lava è quello che sta colando dal cratere del vulcano di La Palma, alle Canarie, lo mostra bene un video pubblicato dall’Istituto di Vulcanologia (Involcan) dell’arcipelago spagnolo. Numerosi gli evacuati e i danni ad almeno 674 ettari di terreno. Si stima che la lava abbia distrutto parzialmente o completamente almeno 1.600 edifici.

Ormai, è da più di un mese che l’attività vulcanica continua senza sosta, con momenti di maggiore esplosività e altri di fuoriuscite di lava più fluida. Si parla senza ombra di dubbio di calamità naturale e alla paura per il vulcano si aggiunge quella per il terremoto di magnitudo 4,5 che, nella giornata di ieri, ha scosso l’intera isola di La Palma.

Il presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, ha sottolineato che questa è sicuramente la più grave eruzione avvenuta in Europa degli ultimi 100 anni. A creare danni, inoltre, non è solo la lava, ma anche la cenere che ha ricoperto, e tutt’ora continua a farlo, case e strade. Le autorità hanno per questo consigliato agli abitanti di non viaggiare in auto.