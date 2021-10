MSC Crociere sarà presente anche l’anno prossimo nel porto di Taranto

La compagnia MSC sarà presente anche il prossimo anno con le crociere nel porto di Taranto dopo il debutto avvenuto a maggio scorso. Lo hanno dichiarato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere, e Pierfrancesco Vago, nella foto chairman di MSC, in uno degli eventi di Port Days che, promosso dall’Autorità portuale di Taranto, si chiude oggi dopo quattro giorni di iniziative svoltesi tutte nell’area portuale. Il Comune di Taranto commenta la conferma di MSC come segno che “la compagnia crocieristica ha investito su Taranto e sulla grande capacità delle istituzioni di fare sistema, a partire da Comune e Authority, offrendo le condizioni ideali per il consolidamento del ruolo della città come destinazione turistica”. Secondo gli ultimi dati forniti da MSC, sono 51mila i passeggeri che sono transitati per il porto di Taranto, che sull’itinerario mediterraneo della compagnia (con partenza da Genova) è anche scalo di imbarco e sbarco passeggeri. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha dichiarato che “siamo felici di questo legame e soprattutto di aver ascoltato dalla voce del chairman di MSC Pierfrancesco Vago, che anche per il prossimo anno MSC farà scalo settimanale a Taranto. È il pieno riconoscimento di un ruolo che abbiamo riconquistato, grazie alla collaborazione con il presidente Sergio Prete, e della nostra capacità di aprire strade nuove per lo sviluppo del territorio”.

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, porto di Taranto, rileva ad AGI che “dopo il riavvio del 2021, anno che ha ancora scontato una serie di limiti e difficoltà dovute alla pandemia, il prossimo anno tornerà molto probabilmente a registrare una crescita del traffico di crociere a Taranto perché a MSC si affiancheranno anche altri operatori come TUI e Royal Caribbean”. In occasione del Port Days, a Leonardo Massa di MSC é stato consegnato il “ Falanto Awards”, riconoscimento che l’Autorità portuale del Mar Ionio “consegna a soggetti pubblici e privati che hanno avuto fiducia nelle potenzialità dello scalo”.