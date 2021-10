Fs Italiane e Accademia Nazionale di Santa Cecilia insieme per la nuova stagione musicale 2021/2022

Ferrovie dello Stato Italiane torna al fianco dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia anche per la stagione musicale 2021/2022. Il Gruppo FS Italiane, socio fondatore dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, conferma anche quest’anno l’impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Per l’occasione, Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppoconsegnerà ilPremio FS al Maestro Jakub Hrůša, uno dei più prestigiosi direttori d’orchestra nel panorama musicale internazionale, appena nominato Direttore Ospite Principale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con un incarico di durata triennale. Sarà il Maestro Hrůša a dirigere il concerto di apertura della stagione sinfonica che si terrà giovedì 7 ottobre. Il Gruppo FS Italiane è partner unico dell’evento.Una collaborazione, tra FS Italiane e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a testimonianza della sinergia tra le due Istituzioni, che prosegue in una serata speciale dall’alto valore simbolico, in quanto dedicata alla ripartenza. Per questo motivo, è stata scelta la Sinfonia n. 2 “Resurrezione” di Gustav Mahler. Il sostegno alla cultura è una vocazione quasi naturale per un’azienda come FS Italiane, radicata da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico italiano e protagonista dello sviluppo infrastrutturale del Paese, garantendo la mobilità delle persone e quindi la libera circolazione di idee. Gruppo FS Italiane promuove e sostiene lo sviluppo culturale del Paese attraverso accordi con importanti eventi, istituzioni e Poli museali di fama internazionale e garantendo la mobilità delle persone e quindi la libera circolazione di idee: una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale italiano e protagonista dello sviluppo infrastrutturale del Paese. FS Italiane, infatti, gioca un ruolo chiave nel rilancio del nostro Paese, nella modernizzazione e valorizzazione dei territori e delle bellezze italiane attraverso lo sviluppo dei principali assi ferroviari e stradali, la velocizzazione e l’ammodernamento della rete Alta Velocità e del trasporto regionale, fondamentale per la ripresa del turismo e per la creazione di un sistema di mobilità moderno, digitalizzato e sostenibile.