Teads sigla un accordo globale con Acxiom sul fronte dati

Teads si prepara a entrare nel cookieless con un’importante partnership globale sul fronte dati. La piattaforma media ha detto di aver siglato un accordo con Acxiom, società di customer intelligence (di proprietà di IPG) specializzata in soluzioni data-driven “privacy-first”.

Da quanto sostiene l’accordo, Acxiom dovrà mettere a disposizione i suoi dati sulla piattaforma self-service proprietaria di Teads, Teads Ad Manager (TAM), rendendoli così usufruibili sulle inventory di Teads.

I blocchi di dati resi disponibili da Acxiom permettono di costruire segmenti di pubblico in base a variabili come informazioni demografiche, interessi e comportamento d’acquisto, per permettere alle aziende di acquistare pubblicità in modo mirato sul preciso target che intendono raggiungere.

“Con il passaggio a un’era di targeting più responsabile, le partnership che si concentrano sul portare risultati attraverso una gestione dei dati etica saranno sempre più importanti per i brand – dichiara Remi Cackel, Chief Data Officer at Teads -. Siamo entusiasti di questo accordo Acxiom, che ci consentirà di costruire un ecosistema media che porti benefici a inserzionisti ed editori allo stesso tempo ricostruendo la fiducia coi consumatori”.