Strani giorni. Si lodano inchieste giornalistiche, ma nessuno parla dei lavoratori

(di Tiziano Rapanà) Sono giorni strani. I media glorificano un’inchiesta giornalistica che ha la strana sagoma del trabocchetto ordito ai danni di un partito politico, a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Il documentario propone lo spettro del neofascismo, con riprese di incontri di persone che rievocano nostalgie assurde. Non c’è nulla da temere, è solo goliardia da quattro soldi. Roba volgare, indifendibile, ma sono delle sconcezze dette in un contesto privato. Questa roba la si ascolta quasi settimanalmente nel programma radiofonico La Zanzara. Le comiche nostalgie, declamate da alcuni ascoltatori, vengono regolarmente canzonate dagli imperituri eroi radiofonici Cruciani e Parenzo. Questo è il livello né più né meno. Eppure tanto basta per tentare di affossare un partito, sostenuto da milioni di italiani. I giornali hanno dedicato, all’inchiesta, intere prime pagine. Della crisi Carrefour, invece, si è scritto pochissimo. L’azienda ha annunciato oltre 1800 esuberi in Italia, equivalenti a più di 100 cessioni di negozi e punti vendita. Dai grandi partiti politici non c’è stata mezza parola di conforto per i tanti lavoratori che rischiano il posto. Solo il Partito comunista di Marco Rizzo ha espresso solidarietà e organizzato uno sciopero per il prossimo 11 ottobre. E sembra già sparita dal radar mediatico, la triste questione delle morti sul lavoro. Il Riformista, un interessante giornale garantista diretto da Piero Sansonetti, è l’unico quotidiano ad aver dedicato ampio spazio costante, con riflessioni serie e articolate. Non deve mai scemare l’attenzione sugli incidenti sul lavoro. Ne approfitto per riproporre il mio pallino. Si deve fare qualcosa per ridurre l’orario di lavoro dipendente, a parità di salario. Un’operaio non può faticare 8 ore al giorno. Vorrei che la sinistra esprima parole più nette in difesa del benessere del lavoratore che svolge un’attività usurante. Non chiedo molto, eppure i partiti e i giornali pensano ad altro.

