Allianz, ultimata acquisizione di Aviva Italia

Allianz S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione di Aviva Italia, la compagnia assicuratrice Danni del Gruppo Aviva in Italia, da Aviva Italia Holding per circa 330 milioni di euro. L’operazione, ricorda una nota, riguarda un portafoglio Danni, equamente distribuito tra i segmenti di business Auto e Non-Auto, con premi lordi di circa 400 milioni di euro.

La transazione, annunciata lo scorso marzo, ha ottenuto le autorizzazioni regolamentari nella seconda metà del 2021. Con efficacia dal 1 ottobre, Agostino Ferrara, Vicedirettore Generale e Chief Operating Officer di Allianz S.p.A, è stato nominato – in aggiunta ai suoi attuali incarichi – Amministratore Delegato di Aviva Italia S.p.A., società interamente controllata dalla Capogruppo e che manterrà la propria autonomia operativa. Complessivamente, si uniscono ad Allianz quasi 500 agenti insieme alla loro base clienti e circa 260 dipendenti. Allianz consolida così la propria posizione quale terzo player sul mercato assicurativo Danni in Italia.

Giacomo Campora, nella foto, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha commentato: “L’acquisizione di Aviva Italia rappresenta una grande opportunità di crescita che ben si inquadra nella nostra strategia di sviluppo nel mercato assicurativo”.