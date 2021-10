Stretto accordo globale tra Wpp e Snapchat per le campagne in realtà aumentata

Continuano gli investimenti di Wpp nel mercato dei new media e delle nuove tecnologie. Dopo l’accordo con TikTok di inizio anno, il colosso britannico della comunicazione ha ora annunciato una partnership globale con Snap nel mondo della realtà aumentata, la prima stipulata da un player della pubblicità in questo ambito con la capogruppo della popolare applicazione.

Con questo accordo Wpp potrà accedere ai servizi tecnologici di Snapchat sul fronte della realtà aumentata, anche in termini di produzione e misurazione, e utilizzarli per le campagne dei suoi clienti inserzionisti con l’obiettivo di rendere più efficiente la loro strategia ecommerce.



Wpp ad esempio potrà accedere a Snapchat Trends, una soluzione lanciata di recente da Snap che consente di utilizzare informazioni e dati proprietari per lo sviluppo creativo delle campagne sull’applicazione. Grazie al programma di formazione AR Lab Academy, Wpp conta inoltre di formare e certificare entro la fine dell’anno 1.000 suoi dipendenti grazie al supporto di un team dedicato di Snap. Ogni trimestre Snap lancerà quindi in alcuni mercati chiave, come Australia, Canada, Danimarca, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, una sorta di pitch tra i clienti di Wpp per premiare la miglior campagna realizzata con le tecnologie della realtà aumentata.

“Oltre 200 milioni di Snapchatter interagiscono ogni giorno con l’AR ogni giorno”, spiega David Roter, Vice President, Global Agency Partnerships di Snap. “Questa partnership aiuterà i marchi a raggiungere questa comunità attraverso la fotocamera in modi che siano coinvolgenti, di impatto e portino a risultati di business reali. Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa con WPP e non vediamo l’ora di affrontare questa importante nuova frontiera del marketing e del commercio insieme ai loro clienti in tutto il mondo”.