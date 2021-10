Banca Mps, apre le porte della sua sede storica

Banca Monte dei Paschi di Siena aderisce alla XX edizione di Invito a Palazzo. Arte e storia nelle Banche e nelle Fondazioni di origine bancaria, la manifestazione annuale promossa dall’ABI-Associazione Bancaria Italiana che mette in mostra opere d’arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche, delle fondazioni e delle casse di risparmio solitamente non visibili al pubblico.

Oggi fino alle ore 18, Banca MPS apre al pubblico in via straordinaria la Sede Storica di Rocca Salimbeni, a Siena, con visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria e ingressi contingentati. I visitatori potranno ammirare il complesso architettonico che si affaccia su Piazza Salimbeni, con l’antico “castellare” della nobile famiglia di mercanti e banchieri senesi, il rinascimentale Palazzo Spannocchi e le forme eclettiche di Palazzo Tantucci che custodisce memorie storiche e testimonianze artistiche di valore inestimabile. Il percorso espositivo prevede la visita dei diversi edifici che componevano l’antico castellare: il fondaco, luogo di compravendita delle merci; l’ampio cortile della Dogana, fulcro del palazzo; la famosa scala progettata dall’architetto fiorentino Pierluigi Spadolini; la sala di studio e consultazione, la galleria peruzziana e infine la pinacoteca. All’interno di Rocca Salimbeni la visita proseguirà con la collezione artistica che Banca MPS ha acquisito nel corso dei secoli, opere di pittura, scultura, grafica ed arte decorativa, rigorosamente realizzate da artisti senesi o legati alla città, principalmente dal XIV al XIX secolo, tra cui spiccano interessanti incursioni, in particolare, nel ‘900 italiano. La collezione artistica si completa con l’archivio storico, dove sono custoditi numerosi documenti antichi e libri mastri e contabili risalenti ai primi anni di attività della Banca.