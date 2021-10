Clima: Bisio, ancora in tempo ma bisogna passare ad azione

“È indubbio che siamo vicini al ‘tipping point’, al punto di non ritorno per quel che riguarda l’ambiente. La buona notizia è però che siamo ancora in tempo per raggiungere i target, e che molte soluzioni tecnologiche e sociali sono già disponibili, e lo sono attraverso una molteplicità di settori e di industrie”. Così l’ad di Vodafone Italia Aldo Bisio, nella foto, apre la giornata di lavori a Italy Goes Green organizzata dal gruppo di tlc con Officine Italia e Politecnico di Milano, che si è tenuto oggi al Vodafone Theatre per partecipare attivamente alla lotta al cambiamento climatico. “L’altra buona notizia anche soprattutto grazie al lavoro e alla spinta di cui vi fate promotori voi giovani, il divario fra tecnologie e la comprensione che la società ha delle tecnologie si sta velocemente azzerando. Rimane però da affrontare il gap che divide la comprensione che la società ha delle tecnologie e l’intento concreto di passare all’azione”.

L’evento ha proprio questo obiettivo: 50 ragazzi e 10 aziende su 10 tavoli formuleranno 10 domande trasformative che possano stimolare le riflessioni e le discussioni di politici e decision-maker riuniti a Glasgow per la COP26, indirizzandole verso soluzioni concrete e realizzabili. “Questa settimana milanese della Youth4Climate è stata una grande sferzata, una scossa di adrenalina fortissima, anche per noi aziende nel migliorarci” sottolinea Bisio.