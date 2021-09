Carlo Salvi in prima linea nell’affrontare le nuove dinamiche di mercato post covid

In uno scenario in cui Italia e Europa attestano i primi segnali di ripresa economica, Carlo Salvi affidandosi alle proprie risorse si posiziona prontamente tra le prime aziende a registrare utili di notevole significato, proponendo soluzioni innovative in risposta alle nuove condizioni di mercato.

Si attestano tra i più promettenti, il settore elettrico, automotive e in generale quello industriale.

In particolare, le condizioni del mercato post-pandemia sono varie e insolite: si prospetta sempre più un “ritorno al passato”; come opportunità di ripresa parliamo del fenomeno del “reshoring”, per il quale si stanno riportando all’interno dei confini nazionali fasi produttive dislocate altrove.

Una politica di tipo protezionistico che, da un lato comporta un incremento sostanziale della domanda interna, ma che dall’altro induce le aziende a rivedere e riorganizzare i propri stabilimenti produttivi per rispondere a una domanda sempre crescente.

Carlo Salvi, grazie a oltre 80 anni di esperienza e a una profonda conoscenza del mercato in cui opera a livello mondiale, accetta positivamente e con grande determinazione questa nuova sfida. Certa che il capitale umano in un’azienda sia una leva determinante del successo del suo marchio, Carlo Salvi si pone il proposito di incrementare il proprio organico. Ad oggi le assunzioni sono state 5 ma lo scopo è di contare circa 15 nuovi dipendenti in un prossimo futuro. I profili attualmente ricercati spaziano a vari livelli, soprattutto nell’area tecnico-produttiva.

L’obiettivo di questa strategia è quello di garantire maggiore efficienza in risposta ad uno scenario in continuo mutamento e che richiede tempi sempre più ristretti.

“Perseguire gli obiettivi con coraggio e apertura alle novità è un valore che caratterizza il nostro DNA aziendale. I nostri investimenti sono sempre orientati a garantire standard qualitativi di altissimo livello – spiega Marco Pizzi, nella foto, Chief Commercial Officer di Carlo Salvi.

In questo momento così particolare abbiamo fiducia nella nostra strategia e in tutti coloro che, come noi, credono nei principi di affidabilità, trasparenza e perseveranza, sulla base dei quali abbiamo costruito nel tempo la nostra attuale realtà aziendale.