Workiva nominata Leader tra le piattaforme per il governo d’impresa, il rischio e la compliance da una società di ricerca indipendente

La piattaforma Workiva ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria Strategia e il massimo punteggio possibile secondo il criterio di gestione degli audit

Workiva Inc. ha annunciato di essere stata classificata Leader nel rapporto relativo al terzo trimestre del 2021 sulle piattaforme per il governo d’impresa, il rischio e la compliance (GRC) The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance. La piattaforma cloud dell’azienda rende possibile la collaborazione e l’integrazione profonda in flussi di lavoro e sistemi attuali al fine di semplificare le attività di reporting riguardanti verifica, rischio e compliance, operative, finanziarie e di altra natura per aziende di tutto il mondo.

Valutando soluzioni GRC secondo 25 criteri, Forrester ha identificato 15 aziende e le ha studiate, analizzate e classificate. Il rapporto riepiloga l’efficacia di ciascuna di esse e ne classifica le soluzioni in funzione del grado di soddisfazione che offrono per le esigenze attuali e future di professionisti nei campi dell’audit, rischio e compliance.

Workiva ha ricevuto il massimo punteggio possibile in relazione a 12 criteri, fra cui Gestione degli audit, Interoperabilità (integrazione di dati), Visione e Perfezionamenti pianificati.

Secondo il rapporto, “Workiva affronta direttamente il problema dei dati GRC… La sua missione lineare – ‘semplificare le attività complesse’ – mira a risolvere i punti GRC più complessi riguardanti la collaborazione, il reporting e il benchmarking. I punti di forza di Workiva sono una suite di produttività in grado di eseguire upload di documentazione nel formato nativo tramite operazioni copia e incolla, e un ‘flusso di lavoro autonomo’ che consiglia controlli di risoluzione e compensazione in base a dati storici”.

“Miglioriamo continuamente la nostra piattaforma cloud, connessa per renderla più aperta, intelligente e intuitiva per i nostri clienti mentre risolvono i loro complessi problemi aziendali”, spiega Julie Iskow, direttrice operativa Workiva. “Riteniamo che questo approccio convalidi la posizione di prestigio di Workiva a livello internazionale nel settore per semplificare i problemi GRC più difficili e offrire un ritorno eccezionale sull’investimento”.

La piattaforma cloud di Workiva offre soluzioni GRC ai team responsabili in un’ampia gamma di attività – audit, compliance SOX, gestione del rischio, policy e procedure, e rischio IT. Più di 3.900 aziende in oltre 180 paesi contano su Workiva per semplificare le loro operazioni più complesse, aprendo la strada per rimanere agili a fronte del rischio presente in un mondo in rapido cambiamento. Per maggiori informazioni su Workiva e The Forrester Wave™ visitare workiva.com/grcwave.