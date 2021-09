Powersoft, ordine da 2,8 milioni di euro per trasduttori MOVER

Powersoft ha ricevuto un ordine da circa 2,8 milioni di euro per la fornitura di MOVER da parte di Irwin Seating Company, società americana attiva nel mercato delle poltrone per il pubblico per sale cinematografiche, auditorium, stadi e luoghi di culto. L’azienda in questione è una società quotata su AIM Italia e attiva nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio.

Mover (Tactile Sound Transducer) è una tecnologia brevettata di Powersoft e un prodotto costruito per il cinema 4D, parchi a tema o location con pareti e pavimenti vibranti, che attraverso la percezione aptica garantisce all’audience un’esperienza immersiva multisensoriale.

“Questa fornitura – ha detto Luca Lastrucci (nella foto), CEO di Powersoft – conferma la validità della strategia di Powersoft che da sempre investe nella ricerca anche attraverso il nostro incubatore ed acceleratore di idee Ideofarm, per lo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative”.

“Si tratta di un importante segnale di ripresa, la conferma della fiducia nei confronti della qualità delle nostre soluzioni innovative – ha concluso Lastrucci – e rappresenta per la società un ulteriore passo nella crescita delle vendite in questa tipologia di applicazioni in cui gli spettatori potranno vivere esperienze incredibili e nuove”.