Dole Italia e McCann lanciano “Il Sole anche quando non c’è”

La prima edizione di Dole Creative Academy si conclude con il debutto della nuova campagna di comunicazione Dole Italia “Il Sole anche quando non c’è”, svelata in anteprima alla 38esima edizione di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta in programma da oggi al 9 settembre a Rimini Expo Center. L’azienda è uscita fuori dagli schemi per ridisegnare la propria comunicazione nel nostro Paese con la collaborazione dell’Università Cattolica di Piacenza e i creativi di McCann Worldgroup Italia attraverso un vero e proprio business game che ha permesso di combinare passione, competenza e creatività. Ognuno di noi vive quotidianamente momenti di stress, delusione, tristezza e stanchezza. La frutta fresca, così buona e dolce naturalmente, può dare una svolta ad una giornata sottotono grazie al prezioso legame tra l’energia che il sole trasmette alla frutta e quella che questa è in grado di trasferire a sua volta alle persone. Il sole è energia pura, luce, calore, dona vita e permette ai prodotti illuminati e scaldati dai suoi raggi, nei paesi più naturalmente vocati, di crescere deliziosi e succosi e quindi, a loro volta, di “portare il sole anche quando non c’è”. La frutta fresca Dole può cambiare e stravolgere la percezione di un momento negativo della nostra giornata trasformandolo in un momento positivo. Perché ogni giorno è nella bontà della nostra frutta. Sono 4 i soggetti protagonisti del progetto, volti a rappresentare diverse situazioni quotidiane e altrettante occasioni di consumo: un bambino, una donna, una ragazza sportiva e una famiglia. La campagna sarà on-air a partire da oggi e coinvolgerà diversi mezzi, tra cui stampa, outdoor e social. Il concept creativo è stato sviluppato durante il percorso di Dole Creative Academy, mediante il quale oltre 60 studenti del corso di Food Marketing e Strategie Commerciali dell’Unicatt di Piacenza, organizzati come delle vere e proprie agenzie pubblicitarie sotto la guida dei professionisti di McCann, hanno portato avanti uno sfidante esperimento che ha consentito di rompere gli schemi e portare novità nel campo della comunicazione.