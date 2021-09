Breve considerazione sul caso Roman Pastore

(di Tiziano Rapanà) Eviterò il moralismo. Di fesserie in giro ne ho lette troppe. Roman Pastore è – lo specifico per i pochi ignari della questione nata qualche giorno fa – un candidato al consiglio comunale di Roma con la lista Azione di Carlo Calenda. Le polemiche sono nate da una foto, che vede il candidato sfoggiare un orologio di lusso al polso (un Audemars Piguet). Non so nulla di orologi e non frequento i social, mi sono rifatto ai tanti articoli di testate più o meno autorevoli, che hanno dedicato alla vicenda troppo spazio. Pastore può vestire come gli pare, non credo sia quello il problema. La vagonata di insulti che ha subìto è stata esagerata. Tuttavia se scegli di stare nell’arena devi battagliare. E Pastore si è limitato a qualche battuta e a molti retweet di solidarietà, espressi da vari esponenti politici. Prenda esempio da Calenda, che alle critiche ribatte colpo su colpo. Non bisogna cedere di un millimetro anche di fronte alle sozzure più fetenti, fa parte del gioco dei social. Come vedete, non entro nel merito delle foto: vi risparmio l’ennesima invettiva contro gli orologi di lusso, che avete letto in questi giorni nei vari quotidiani. Ribadisco: ognuno faccia quello che gli pare. Appare ovvio che un vestiario di un certo costo, una certa positura in una foto, guardi ad una visione del mondo lontana dalla sinistra radicale. Ma Pastore non si è candidato per il partito comunista di Marco Rizzo, non deve fare voto di povertà. Ovvio che il candidato consigliere con quelle foto abbia voluto dare anche un messaggio estetico, figlio della sua visione del mondo. Si può essere d’accordo o meno con quel messaggio ma bisogna riconoscergli l’onestà intellettuale di aver dato un’immagine di sé atta alle sue aspirazioni. Non ha finto e non è poco. Si può guardare con simpatia o acrimonia per quel mondo, ma è il suo e non è la brutta copia di account acchiappa consensi proni al demone dell’ipocrisia pauperista.

