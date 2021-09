DXC Technology definisce il prezzo dell’offerta obbligazionaria senior

DXC Technology ha annunciato in data odierna che la controllata al 100% DXC Capital Funding DAC (“l’emittente”) ha definito il prezzo dell’offerta di (i) 750,0 milioni di euro di capitale aggregato delle obbligazioni senior allo 0,450% in scadenza nel 2027 (le “obbligazioni a scadenza 2027”), fissato al 99,846% del capitale aggregato dei titoli di debito e (ii) 600,0 milioni di euro di capitale aggregato delle obbligazioni senior con tasso dello 0,950% in scadenza nel 2031 (congiuntamente alle obbligazioni in scadenza nel 2027, le “obbligazioni”), fissato al 99,715% del capitale aggregato dei titoli di debito. Le obbligazioni sono state offerte a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A della legge statunitense sui valori mobiliari del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”), e al di fuori degli Stati Uniti in ottemperanza alla Norma S del Securities Act. Si prevede che l’offerta obbligazionaria si concluderà il 9 settembre 2021, con applicazione delle condizioni consuetudinarie.

Le obbligazioni saranno garantite in via incondizionata e irrevocabile da DXC e DXC Luxembourg International S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) di diritto lussemburghese e controllante diretta dell’emittente (le “Holding”). Attualmente l’intenzione di DXC è di utilizzare i proventi netti dell’offerta obbligazionaria per il rimborso integrale di 400 milioni di euro di capitale aggregato di prestiti in essere a lungo termine denominati in euro, il rimborso delle proprie obbligazioni privilegiate denominate in dollari USA con tasso del 4,25% in scadenza nel 2025, il rimborso delle proprie obbligazioni privilegiate denominate in sterline con tasso del 2,750% in scadenza nel 2025 e il rimborso di altre obbligazioni senior in circolazione. L’emittente prevede di prestare i fondi alle holding per agevolare l’allineamento corrispondente della struttura globale di DXC.

Mike Salvino, presidente e amministratore delegato di DXC, ha commentato: “La creazione di solide fondamenta finanziarie è essenziale nel nostro percorso di trasformazione. Questa offerta ci consentirà di rifinanziare obbligazioni e prestiti a lungo termine, prorogando le scadenze e riducendo al contempo i costi correnti del debito. Tali azioni miglioreranno ulteriormente la nostra struttura di capitale, consolidando le basi finanziarie e ribadendo il nostro impegno continuo a garantire un profilo di credito investment grade. Siamo lieti del livello significativo di interesse da parte degli investitori per la nostra offerta obbligazionaria in corrispondenza dell’innalzamento del valore dell’offerta a 1,35 miliardi di euro e tassi inferiori all’1%. Continueremo a valutare ulteriori occasioni di rifinanziamento di altri titoli di debito con cedola alta. Questa offerta rappresenta un’ulteriore dimostrazione del successo continuo del nostro percorso di trasformazione”.

Le obbligazioni e le relative garanzie non saranno registrate ai sensi del Securities Act, o alcuna altra legge degli Stati federati relativa ai valori mobiliari, e non possono essere vendute o offerte negli Stati Uniti in mancanza della registrazione, fatta salva esenzione ai sensi del Securities Act e leggi sui valori mobiliari in vigore negli Stati federati. Si prevede che le obbligazioni saranno quotate sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e negoziate sul mercato Euro MTF della medesima piazza.